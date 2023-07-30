— Вижу большие улучшения в нашей игре и полон оптимизма. Просто тот тренировочный процесс, который у Марцела Лички и нового тренерского штаба, с достаточно большими физическими нагрузками. На фоне того, что было, нужна адаптация. Это не проходит за одну-две недели. Думаю, что будут улучшения, и мы сможем физически выдерживать весь матч.
Напомним, 29 июля 2023 года в Самаре на стадионе "Солидарность Арена" прошел один из поединеов второго тура Российской Премьер-Лиги. В рамках него местные "Крылья Советов" провели матч против московского "Динамо". Встреча завершилась со счетом 3:3. Отметим, что после 45 минут игры гости имели преимущество (1:3). Но после перерыва подопечные Марцела Лички позволили "волжанам" забить дважды и вырвать один балл.
В первом туре чемпионата России по футболу московское "Динамо" сыграло против "Краснодара" на родной "ВТБ Арене". Бело-голубые потерпели поражение от "быков" со счетом 1:3.
Источник: пресс-служба ФК "Динамо"
Смолов – о матче с "Крыльями Советов": вижу большие улучшения в нашей игре и полон оптимизма
Форвард московского "Динамо" Федор Смолов прокомментировал матч бело-голубых с самарскими "Крыльями Советов" (3:3) во втором туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Чемпионат"