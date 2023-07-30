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Наставник "Сочи" Хохлов – о поражении "Краснодару": какая разница, с каким счетом ты проигрываешь

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Главный тренер "Сочи" Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение своей команды от "Краснодара" (0:2) в игре 2-го тура чемпионата России (2023-2024).
Фото: РИА Новости
— Были хорошие моменты и в начале игры, и по ходу встречи. Не получилось забить гол. Очень легко пропустили ненужный мяч в раздевалку. "Краснодар" во второй половине начал играть больше по счету. Тот план на игру, который был, работал. Второй гол — авантюра, риск. Какая разница, с каким счетом ты проигрываешь — 0:1 или 0:2. Хотелось отыграться.

Этим воскресным вечером "Сочи" провел гостевой поединок против "Краснодара" в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги. Подопечные Дмитрия Хохлова потерпели поражение от "быков" со счетом 0:2. Примечательно, что оба мяча гости пропустили в компенсированное время – на 45+1 минуте их ворота поразил Кайо Панталеан, а на 90+4 минуте голом отличился Джон Кордоба.

В первом туре Российской Премьер-Лиги "Сочи" сыграл с калининградской "Балтикой". Южане победили со счетом 2:0.

Источник: "Матч ТВ"


Хохлов Сочи Краснодар
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