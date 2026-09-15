По информации телеграм-канала "Мутко против", будущее специалиста руководство московского клуба может определить по итогам встречи с "Рубином" 16 сентября. Поражение способно привести к отставке Диаса на фоне затянувшейся серии неудач.
После игры у "Родины" возникнет продолжительная пауза до 11 октября. В клубе учитывают, что в случае назначения нового тренера у него будет достаточно времени для работы с командой.
"Родина" проиграла шесть последних матчей во всех турнирах. В чемпионате москвичи набрали четыре очка и находятся в зоне прямого вылета.
Клуб РПЛ может отправить в отставку главного тренера - источник
Наставник "Родины" Хуан Диас рискует лишиться своей должности после ближайшего матча команды.
Фото: ФК "Родина"