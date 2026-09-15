Семин оценил шансы "Динамо" стать чемпионом РПЛ

Фото: ФК "Динамо"

"Способен ли этот состав " Динамо " побороться за чемпионство? Конечно! Чем состав "Динамо" слабее состава других команд? Да ничем! Они уже опытные, есть и молодые игроки. На мой взгляд, тренер хорошо вошел в эту структуру. Поэтому шансы у "Динамо" хорошие", - сказал Семин "Матч ТВ"

Российский специалист считает, что у бело-голубых качественный состав, который способен бороться за чемпионство.На данный момент московское "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 16 очков в восьми матчах. Команда Сандро Шварца одержала 5 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения в текущем розыгрыше турнира.