Матчи Скрыть

Семин оценил шансы "Динамо" стать чемпионом РПЛ

Бывший главный тренер "Динамо" Юрий Семин оценил шансы московского клуба финишировать на первом месте в чемпионате.
Фото: ФК "Динамо"
Российский специалист считает, что у бело-голубых качественный состав, который способен бороться за чемпионство.

"Способен ли этот состав "Динамо" побороться за чемпионство? Конечно! Чем состав "Динамо" слабее состава других команд? Да ничем! Они уже опытные, есть и молодые игроки. На мой взгляд, тренер хорошо вошел в эту структуру. Поэтому шансы у "Динамо" хорошие", - сказал Семин "Матч ТВ".

На данный момент московское "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 16 очков в восьми матчах. Команда Сандро Шварца одержала 5 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения в текущем розыгрыше турнира.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится