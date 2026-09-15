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Генич назвал игрока из РПЛ, который может заменить Батракова в "Локомотиве"

Комментатор Константин Генич предложил "Локомотиву" рассмотреть полузащитника "Ахмата" Эгаша Касинтуру в качестве возможного усиления.
Фото: ФК "Ахмат"
По мнению Генича, футболист грозненского клуба подходит на позицию, которую ранее занимал Алексей Батраков.

- Найти такого, как Батраков, можно, но надо заплатить очень много денег. Я четко вижу, что идеально в эту позицию для "Локомотива" встает Касинтура. Но как его забрать из "Ахмата", найдутся ли такие деньги и условия, это большой вопрос, - передаёт слова Генича "Матч ТВ".

Касинтура защищает цвета "Ахмата" с лета 2025 года, а его соглашение рассчитано до 2028-го. За грозненцев он забил 13 мячей и отдал семь ассистов. Всего полузащитник провёл за клуб 43 встречи.

"Локомотив" после восьми туров РПЛ имеет шесть очков и располагается на 13-м месте. 16 сентября москвичи примут "Крылья Советов".

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