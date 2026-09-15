Генич назвал игрока из РПЛ, который может заменить Батракова в "Локомотиве"

Фото: ФК "Ахмат"

- Найти такого, как Батраков, можно, но надо заплатить очень много денег. Я четко вижу, что идеально в эту позицию для " Локомотива " встает Касинтура. Но как его забрать из "Ахмата", найдутся ли такие деньги и условия, это большой вопрос, - передаёт слова Генича "Матч ТВ"

По мнению Генича, футболист грозненского клуба подходит на позицию, которую ранее занимал Алексей Батраков.Касинтура защищает цвета "Ахмата" с лета 2025 года, а его соглашение рассчитано до 2028-го. За грозненцев он забил 13 мячей и отдал семь ассистов. Всего полузащитник провёл за клуб 43 встречи."Локомотив" после восьми туров РПЛ имеет шесть очков и располагается на 13-м месте. 16 сентября москвичи примут "Крылья Советов".