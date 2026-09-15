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Бушманов назвал три клуба, которые разыграют золото РПЛ в этом сезоне

Экс-футболист сборной России Евгений Бушманов в беседе с Rusfootball.info высказался о претендентах на титул в этом сезоне РПЛ. Бушманов отметил три клуба.
Фото: РПЛ
"Думаю, что после 8-ми туров рано делать какие-либо выводы.

Возьмите тот же "Краснодар": они здорово стартовали, брали очки в каждом матче, а сейчас – явный спад. И такое будет происходить с каждой командой. "Зенит" явно тоже переживает кризис, там не все так хорошо, как мы привыкли. "Спартак" тоже не отличается стабильностью. Но я думаю, что именно эти три клуба разыграют чемпионство.
Просто нужно время. У этих команд очень сильные составы и возможности", - сказал Бушманов.

Несмотря на две ничьи подряд, "Краснодар" сохраняет первое место в таблице РПЛ и опережает ближайшего преследователя на четыре очка. "Спартак" идет на 4-м месте, "Зенит" - пятый.

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