Бушманов назвал три клуба, которые разыграют золото РПЛ в этом сезоне

Возьмите тот же "Краснодар": они здорово стартовали, брали очки в каждом матче, а сейчас – явный спад. И такое будет происходить с каждой командой. "Зенит" явно тоже переживает кризис, там не все так хорошо, как мы привыкли. "Спартак" тоже не отличается стабильностью. Но я думаю, что именно эти три клуба разыграют чемпионство.Просто нужно время. У этих команд очень сильные составы и возможности", - сказал Бушманов.
Несмотря на две ничьи подряд, "Краснодар" сохраняет первое место в таблице РПЛ и опережает ближайшего преследователя на четыре очка. "Спартак" идет на 4-м месте, "Зенит" - пятый.