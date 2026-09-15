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Радимов заявил, что Рейс специально заработал удаление в матче с "Рубином"

Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов заявил, что защитник ЦСКА Матеус Рейс намеренно заработал удаление в матче с "Рубином".
Фото: ПФК ЦСКА
По мнению Радимова, действия бразильца нельзя объяснить обычной игровой ошибкой.

- Меня не переубедит никто - я уверен, что он это сделал специально. Можно нарушить правила, наступить, случайно куда-то сыграть, попасть в колено, получить красную. Но я уверен, он специально не убрал ногу, он дальше её продлевал. Не покидает ощущение, что он хотел получить эту красную карточку, - передаёт слова эксперта "РБ Спорт".

Рейс выступает за ЦСКА с февраля 2026 года, а его контракт рассчитан до 2029-го. За московский клуб защитник провёл 17 матчей. На его счету один забитый мяч и одна голевая передача.

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