Радимов заявил, что Рейс специально заработал удаление в матче с "Рубином"

- Меня не переубедит никто - я уверен, что он это сделал специально. Можно нарушить правила, наступить, случайно куда-то сыграть, попасть в колено, получить красную. Но я уверен, он специально не убрал ногу, он дальше её продлевал. Не покидает ощущение, что он хотел получить эту красную карточку, - передаёт слова эксперта "РБ Спорт".
Рейс выступает за ЦСКА с февраля 2026 года, а его контракт рассчитан до 2029-го. За московский клуб защитник провёл 17 матчей. На его счету один забитый мяч и одна голевая передача.