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Григорий Иванов: "Урал" не может платить Марадишвили такую зарплату, как в "Локомотиве". Но переговоры идут

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Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о ситуации с возможным переходом опорного полузащитника "Локомотива" Константина Марадишвили.
Фото: ФК "Локомотив"
- Ведутся переговоры, а чем они завершатся - мы пока не знаем. Конечно, мы не можем ему платить такую зарплату, как в "Локомотиве". Мы не московский клуб. Но переговоры идут. Посмотрим, как они закончатся, - передает слова Иванова Matchtv.ru.

Ранее появлялась информация, что 23-летний опорный полузащитник московского "Локомотива" Константин Марадишвили может продолжить карьеру в екатеринбургском "Урале". В текущем сезоне на счету футболиста участие в 1 матче Кубка России при 3 сыгранных матчах клуба во всех турнирах и 29 минут на поле.


Урал Локомотив Марадишвили Иванов Г Российские трансферы
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