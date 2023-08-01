- Ведутся переговоры, а чем они завершатся - мы пока не знаем. Конечно, мы не можем ему платить такую зарплату, как в "Локомотиве". Мы не московский клуб. Но переговоры идут. Посмотрим, как они закончатся, - передает слова Иванова Matchtv.ru.
Ранее появлялась информация, что 23-летний опорный полузащитник московского "Локомотива" Константин Марадишвили может продолжить карьеру в екатеринбургском "Урале". В текущем сезоне на счету футболиста участие в 1 матче Кубка России при 3 сыгранных матчах клуба во всех турнирах и 29 минут на поле.
Григорий Иванов: "Урал" не может платить Марадишвили такую зарплату, как в "Локомотиве". Но переговоры идут
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о ситуации с возможным переходом опорного полузащитника "Локомотива" Константина Марадишвили.
Фото: ФК "Локомотив"