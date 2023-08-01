– Мы не вели переговоров с "Фламенго" по Клаудиньо. Это все домыслы и слухи, — передает слова Медведева "Чемпионат".
Ранее в СМИ сообщалось о том, что бразильский "Фламенго" делал несколько предложений петербургскому "Зениту" по трансферу полузащитника Клаудиньо. Однако сторонам так и не удалось договориться о переходе хавбека.
26-летний Клаудиньо имеет текущий контракт с "Зенитом" из Санкт-Петербурга до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 20 млн евро.
Гендиректор "Зенита" Медведев: мы не вели переговоров с "Фламенго" по Клаудиньо
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что сине-бело-голубые вели переговоры с бразильским "Фламенго" по трансферу хавбека Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"