– Есть два фактора – наши возможности и соотношение цена-качество. Если будет такой игрок, кто на голову сильнее, и цена будет приемлема, клуб изыщет возможности. Если игрок не сильнее молодого россиянина, нет смысла его брать.
Мы даем возможность своим молодым заматереть, пусть и через ошибки. Будет игрок фундаментальный, как раньше Чорлука и Хеведес, мы возьмем. В иных случаях отдаем приоритет нашим футболистам, – цитирует Галактионова "РБ Спорт".
В последнем туре "Локомотив" на выезде одержал разгромную победу над воронежским "Факелом" со счетом 4:1. В составе "красно-зеленых" дублем отметился защитник Наир Тикнизян. Свой дебютный мяч в новом сезоне забил нападающий Артем Дзюба, который открыл счет в матче.
По информации СМИ, воронежский клуб по итогам встречи обжаловал судейство Василия Казарцева. Претензии "Факела" связаны с голом Дзюбы, который якобы был забит с нарушением правил, а также неназначенным пенальти в ворота "Локомотива" после возможной игры рукой защитника "Локо" Егора Погостнова.
Галактионов: будет защитник, как Чорлука и Хеведес, мы возьмем. В иных случаях отдаем приоритет нашим футболистам
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов рассказал о критериях, которые "железнодорожники" планируют использовать для усиления защиты.
Фото: ФК "Локомотив"