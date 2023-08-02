- Договорились о платной аренде футболиста на год. Зарплату игроку будем платить мы. Сумма сделки - конфиденциальная информация, - передает слова Андреева "РБ Спорт".
Ранее стало официально известно, что 23-летний правый защитник "Зенита" Арсен Адамов отправился в аренду до конца сезона в "Оренбург". В текущем сезоне на счету Адамова участие в 1 официальном матче сине-бело-голубых из 4 и 1 сыгранная минута. В январе 2022 года футболист был куплен "Зенитом" у "Урала" за 5 миллионов евро.
Спортдиректор "Оренбурга" Андреев: договорились с "Зенитом" о платной аренде Адамова, зарплату будем платить мы
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал об условиях аренды из "Зенита" правого защитника Арсена Адамова.
Фото: ФК "Урал"