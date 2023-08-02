– "Зенит" хочет вернуть Азмуна? Это слухи, — приводит слова Медведева "РБ Спорт".
Ранее инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях опубликовал информацию о том, что петербургский "Зенит" хочет подписать форварда леверкузенского "Байера" Сердара Азмуна, который выступал за действующих чемпионов России с 2019 по 2022 год. По его сведениям, клуб из Германии готов расстаться с иранцем, если получит за него минимум 10 млн евро.
Контракт 28-летнего Сердара Азмуна с "Байером" рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Ирана в 12 млн евро.
В "Зените" опровергли новость о желании вернуть нападающего "Байера" Азмуна
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что сине-бело-голубые хотят подписать нападающего леверкузенского "Байера" Сердара Азмуна.
Фото: "Чемпионат"