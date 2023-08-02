– Как отнесусь, если позовет ЦСКА? Я свободный агент. Рассматриваю все варианты, тем более — моим последним местом работы было московское "Торпедо". Если позовет ЦСКА, это будет не прямой переход — у меня была команда после ухода из "Спартака", – передает слова Кутепова "РБ Спорт".
30-летний Илья Кутепов в настоящее время является свободным агентом. С 2012 по 2022 год центральный защитник выступал в составе московского "Спартака". Предыдущим клубом российского футболиста был столичный "Торпедо". В минувшем сезоне за "автозаводцев" Кутепов сыграл в 14 матчах и не сумел отметиться баллами за результативность. Этим летом соглашение между сторонами подошло к концу. И они решили не продлевать сотрудничество.
Кутепов – о возможном переходе в ЦСКА: рассматриваю все варианты
Бывший защитник московского "Спартака" Илья Кутепов высказался о возможном переходе в стан столичного ЦСКА.
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