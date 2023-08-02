– Конечно, Миланов хочет вернуться в Россию, он скучает по ЦСКА. Сейчас Георгий ищет себе клуб. Он полгода очень хорошо играл в Дубае, но ему 31 год. У него уже возраст, но он находится в хороших кондициях. В России его знают, если он нужен будет, обратятся, – передает слова Миланова Metaratings.
31-летний Георгий Миланов в настоящее время является свободным агентом. Его предыдущим клубом был эмиратский "Аль-Зафра". За данную команду полузащитник играл с января 2023 года. Этим летом стороны прекратили сотрудничество.
Георгий Миланов выступал за московский ЦСКА с 2013 по 2018 года. За "армейцев" футболист из Болгарии успел принять участие в 148 матчах. Полузащитник забил 6 мячей и оформил 12 результативных передач. При этом вместе с российским клубом Миланов в общей сложности завоевал три трофея.
Агент: Миланов хочет вернуться в Россию, он скучает по ЦСКА
Мирчо Димитров, агент бывшего полузащитника московского ЦСКА Георгия Миланова, высказался о потенциальном возвращении своего клиента в РПЛ.
Фото: Global Look Press