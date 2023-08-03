"Спартаку" нужна стабильность, чтобы спокойнее заканчивать матчи. В определенных матчах это можно делать в первом тайме", — сказал Зиньковский.
27-летний Зиньковский играет за "Спартак" с лета 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в трёх матчах, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.
Источник: "Чемпионат".
Зиньковский: "Спартаку" нужна стабильность, чтобы спокойнее заканчивать матчи
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский считает, что его команде не хватает стабильности.
Фото: РБК Спорт