Зиньковский: "Спартаку" нужна стабильность, чтобы спокойнее заканчивать матчи

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Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский считает, что его команде не хватает стабильности.
Фото: РБК Спорт
"Спартаку" нужна стабильность, чтобы спокойнее заканчивать матчи. В определенных матчах это можно делать в первом тайме", — сказал Зиньковский.

27-летний Зиньковский играет за "Спартак" с лета 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в трёх матчах, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.

Источник: "Чемпионат".


Зиньковский Спартак
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