"На данный момент мы не получали предложений от других клубов, на нас никто не выходил по поводу возможного трансфера", - приводит слова агента "РБ Спорт".
Роналдо, играющий на позиции крайнего флангового нападающего, перешел в "Ростов" в минувшее зимнее трансферное окно из болгарского "Левски". Сумма трансферной компенсации за игрока составила 2 миллиона евро. Стороны заключили контракт до конца июня 2028 года. За ростовчан 23-летний форвард провел 11 матчей, в которых запил на свой счет 4+2 по системе гол плюс пас.
Агент нападающего "Ростова" Роналдо: мы не получали предложений от других клубов по поводу возможного трансфера
Футбольный агент Хулио Сезар Гранха, работающий с вингером "Ростова" Роналдо, рассказал об отсутствии предложений по игроку на данный момент.
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