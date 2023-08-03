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РБ Спорт: Кухарчук не сыграет с "Краснодаром" из-за травмы

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Полузащитник "Пари НН" Илья Кухарчук пропустит матч 3-го тура чемпионата России с "Краснодаром" из-за восстановления после травмы.
Фото: ФК "Пари НН"
33-летний футболист сломал мизинец на ноге, а сейчас проходит процедуру восстановления. Кухарчук уже вернулся на поле и тренируется в индивидуальном режиме. Также спортсмен может пропустить матч Кубка России со "Спартаком", который пройдёт 8 августа.

Кухарчук перешёл в "Пари НН" перед стартом сезона-2023/2024. Минувший сезон он провёл в составе "Химок" и "Торпедо". Примечательно, но обе команды вылетели в Первую лигу.

Источник: "РБ Спорт".


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