33-летний футболист сломал мизинец на ноге, а сейчас проходит процедуру восстановления. Кухарчук уже вернулся на поле и тренируется в индивидуальном режиме. Также спортсмен может пропустить матч Кубка России со "Спартаком", который пройдёт 8 августа.
Кухарчук перешёл в "Пари НН" перед стартом сезона-2023/2024. Минувший сезон он провёл в составе "Химок" и "Торпедо". Примечательно, но обе команды вылетели в Первую лигу.
Источник: "РБ Спорт".
РБ Спорт: Кухарчук не сыграет с "Краснодаром" из-за травмы
Полузащитник "Пари НН" Илья Кухарчук пропустит матч 3-го тура чемпионата России с "Краснодаром" из-за восстановления после травмы.
Фото: ФК "Пари НН"