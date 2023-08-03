Сообщается, что стороны договорились об аренде футболиста до конца сезона. О возможной опции выкупа не сообщается.
20-летний Фаттахов — воспитанник "Рубина". За первую команду казанцев в 12 матчах он заработал три жёлтые карточки. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.
Напомним, "Рубин" вернулся в чемпионат России спустя сезон: казанцы выиграли Первую лигу.
Источник: "Спорт-Экспресс".
"СЭ": защитник "Рубина" Фаттахов арендован "Кубанью"
Защитник "Рубина" Ленар Фаттахов нынешний сезон закончит на правах аренды в "Кубани".
Фото: ФК "Рубин"