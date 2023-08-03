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"СЭ": защитник "Рубина" Фаттахов арендован "Кубанью"

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Защитник "Рубина" Ленар Фаттахов нынешний сезон закончит на правах аренды в "Кубани".
Фото: ФК "Рубин"
Сообщается, что стороны договорились об аренде футболиста до конца сезона. О возможной опции выкупа не сообщается.

20-летний Фаттахов — воспитанник "Рубина". За первую команду казанцев в 12 матчах он заработал три жёлтые карточки. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.

Напомним, "Рубин" вернулся в чемпионат России спустя сезон: казанцы выиграли Первую лигу.

Источник: "Спорт-Экспресс".


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