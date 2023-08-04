– Легионеры "Зенита". Вендел, Клаудиньо, Барриос, Дуглас Сантос. Цена на каждого из этих футболистов должна быть в районе 20 миллионов. Сразу на ум приходит Квинси Промес Если говорить о российских футболистах, то заинтересовать саудовцев могли бы Дзюба и Смолов, – передает слова Мора "Матч ТВ".
Ранее стало известно о том, что 26-летний нападающий Малком перешел из петербургского "Зенита" в стан саудовского "Аль-Хиляля". По сведениям интернет-ресурса Transfermarkt, сине-бело-голубые получили за бразильского игрока 60 миллионов евро.
Российский 34-летний нападающий Артем Дзюба принадлежит московскому "Локомотиву". 33-летний отечественный форвард Федор Смолов представляет цвета столичного "Динамо". Контракты обоих футболистов с командами рассчитан до июня 2024 года.
Мор: из российских футболистов заинтересовать саудовцев могли бы Дзюба и Смолов
Бывший игрок московского "Спартака" Эдуард Мор ответил на вопрос о том, кто из футболистов Российской Премьер-Лиги может заинтересовать клубы из Саудовской Аравии.
Фото: РИА Новости