Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Краснодар
20:00
Нижний НовгородНе начат
П1 1.66X 4П2 6
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Мостовой: после ухода Малкома, наверное, Промес — сильнейший футболист в РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший игрок московского "Спартака" Александр Мостовой ответил на вопрос о том, кто является сильнейшим футболистом РПЛ в настоящее время.
Фото: "Чемпионат"
– Кто теперь лучший в РПЛ? Раньше лучшим был Малком, а после его ухода, наверное, Промес — сильнейший футболист в лиге, — передает слова Мостового "РБ Спорт".

Ранее нападающий Малком покинул петербургский "Зенит". Бразильский футболист перешел в саудовский "Аль-Хиляль" (по оценкам портала Transfermarkt, за 60 миллионов евро).

31-летний Квинси Промес выступает за московский "Спартак". Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем сезоне голландский футболист принял участие в трех матчах, в которых ему удалось забить один мяч и сделать две результативные передачи.


Малком Промес Спартак Зенит Мостовой
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится