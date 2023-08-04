– Кто теперь лучший в РПЛ? Раньше лучшим был Малком, а после его ухода, наверное, Промес — сильнейший футболист в лиге, — передает слова Мостового "РБ Спорт".
Ранее нападающий Малком покинул петербургский "Зенит". Бразильский футболист перешел в саудовский "Аль-Хиляль" (по оценкам портала Transfermarkt, за 60 миллионов евро).
31-летний Квинси Промес выступает за московский "Спартак". Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем сезоне голландский футболист принял участие в трех матчах, в которых ему удалось забить один мяч и сделать две результативные передачи.
Мостовой: после ухода Малкома, наверное, Промес — сильнейший футболист в РПЛ
Бывший игрок московского "Спартака" Александр Мостовой ответил на вопрос о том, кто является сильнейшим футболистом РПЛ в настоящее время.
Фото: "Чемпионат"