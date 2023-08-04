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Гранат: "Спартак" сейчас точно не сильнее "Зенита"

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Бывший защитник московского "Спартака" Владимир Гранат ответил на вопрос о том, стали ли красно-белые сильнее петербургского "Зенита" в этом сезоне.
Фото: "СЭ"
– "Спартак" сейчас сильнее "Зенита"? Нет, точно не сильнее. Думаю, в любой команде что-то бы сломалось, если бы из нее ушел игрок уровня Малкома. Плюс не было Вендела и Кузяева. Они втроем были основополагающими футболистами, действовали в центре поля. Это большие потери. Но с таким подбором тренеров и игроков рано говорить о начале заката чемпионской команды, — цитирует Граната "Татар-информ".

В минувшем сезоне чемпионата России победителем стал петербургский "Зенит". Клуб с берегов Невы выиграл пятый титул кряду. При этом в летнее трансферное окно стан сине-бело-голубых покинули нападающий Малком и полузащитник Далер Кузяев – лидеры команды. Под вопросом остается будущее хавбека Вендела.

В новом розыгрыше Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" заработал шесть очков после двух стартовых туров. Петербургский "Зенит", в свою очередь, сумел набрать четыре очка.


Гранат Зенит Спартак
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