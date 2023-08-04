- Мы рады подписать контракт с Файзуллаевым. Наши скауты давно следили за ним и отмечали его нестандартное мышление на поле, не по годам качественную игру и лидерские качества: Аббос в свои 19 лет уже является игроком национальной сборной. Когда появилась возможность подписать талантливого парня за очень разумную стоимость в рамках опции выкупа, мы решили ее активировать. На наш взгляд, у него хорошие возможности для роста и большое будущее.
Напомним, сегодня, 4 августа полузащитник сборной Узбекистана и "Пахтакора" Аббос Файзуллаев стал игроком московского ЦСКА. 19-летний игрок подписал контракт с "армейцами" до лета 2026 года с опцией продления еще на один год.
Файзуллаев является воспитанником "Пахтакора". За ташкентский клуб хавбек провел 41 матч и записал на свой счет 10+3 по системе гол плюс пас. В прошлом сезоне он был признан лучшим молодым футболистом Узбекистана. В составе национальной сборной Узбекистана Файзуллаев повел три игры и отметился одним забитым голом.
Источник: "Матч ТВ"
Бабаев: скауты ЦСКА давно следили за Файзуллаевым. У него нестандартное мышление
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев признался, что скауты клуба давно наблюдали за новичком "армейцев" хавбеком Аббосом Файзуллаевым.
Фото: ПФК ЦСКА