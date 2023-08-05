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Малком не посетит домашний матч "Зенита" с "Динамо"

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Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев сообщил о том, что экс-нападающий его команды Малком не посетит игру сине-бело-голубых с московским "Динамо".
Фото: ФК "Зенит"
– Приедет ли Малком на матч с "Динамо", чтобы попрощаться с болельщиками? У него игра, не сможет, — передает слова Медведева "Спорт день за днем".

Ранее нападающий Малком перешел из "Зенита" в саудовский "Аль-Хиляль". По версии интернет-портала Transfermarkt, сине-бело-голубые получили за бразильского игрока 60 миллионов евро. При этом после оформления сделки генеральный директор команды с берегов Невы сообщил о том, что Малком прилетит на один из домашних матчей петербургского клуба, чтобы попрощаться с болельщиками.

Матч 3-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Динамо" состоится 6 августа на стадионе "Газпром Арена". Его начало запланировано на 19:00 по московскому времени.


Малком Зенит Медведев Российские трансферы Аль-Хиляль Динамо
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