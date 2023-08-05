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Медина – о дебюте в составе "Спартака": я счастлив! Мы добились победы, а я забил первый гол

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Новичок "Спартака" Хесус Медина поделился эмоциями от дебюта в составе "красно-белых" в выездном матче 3-го тура РПЛ с казанским "Рубином" (1:4).
Фото: "Матч ТВ"
– Я счастлив! Мы добились победы, а я забил первый гол, – приводит слова Медины "Матч ТВ".

5 августа московский "Спартак" на выезде одержал крупную победу над казанским "Рубином" в 3-м туре чемпионата России. В составе гостей отличились Тео Бонгонда, Квинси Промес, а также вышедшие на замену Михаил Игнатов и Хесус Медина.

Парагвайский полузащитник дебютировал в составе "красно-белых". Медине, который в июле перебрался на "Открытие Арену" из ЦСКА, понадобилось всего 2 касания мяча и 40 секунд после выхода на замену, чтобы забить свой первый гол за новую команду ударом головой.


Спартак Рубин Медина
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