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Абаскаль: наш стиль близок Медине, у него понимание игры спартаковское

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Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль оценил дебют в составе "красно-белых" парагвайского полузащитника Хесуса Медины.
Фото: "Матч ТВ"
– Мы с первого дня объяснили, где мы и кто мы. Наш стиль близок Медине, у него понимание игры спартаковское. Он может покрывать много участков поля. Конечно, никто не ожидал, что на 40-й секунде после выхода на поле он забьет, – приводит слова Абаскаля ТАСС.

26-летний Медина, в середине июля перешедший в "Спартак" из ЦСКА, забил свой первый гол за московскую команду через 40 секунд после выхода на замену в ворота "Рубина" (4:1) в матче 3-го тура чемпионата России. Для этого экс-футболисту "армейцев" понадобилось сделать всего 2 касания за новый клуб.

Помимо парагвайца, авторами голов в составе "красно-белых" стали Тео Бонгонда, Михаил Игнатов и Квинси Промес. После трех туров РПЛ команда Гильермо Абаскаля делит с "Краснодаром" верхнюю строчку в таблице. "Рубин" набрал 2 очка в трех матчах чемпионата страны.


Спартак Рубин Абаскаль Медина
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