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Мухин – о дубле в ворота "Локомотива": просто решил съесть два банана перед матчем, а не один. Был мой день

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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин раскрыл секрет дубля в ворота "Локомотива" (4:1) в центральном матче 3-го чемпионата России.
Фото: "Матч ТВ"
– Обе команды неплохо играли, но удача оказалась на нашей стороне. На первых минутах было очень тяжело. "Локомотив" забрал инициативу, они сейчас в дикой форме. Но потом все перевернулось – не знаю, почему. Так бывает.

Почему скромно праздновал голы? Потому что играл против бывшей команды.

Как получилось забить за один матч больше, чем за всю предыдущую карьеру в РПЛ? Просто так получилось, был мой день. Просто решил съесть два банана перед игрой, а не один, – цитирует Мухина "Матч ТВ".

21-летний опорный полузащитник перешел из "Локомотива" в ЦСКА летом 2021 года. За два сезона в составе "армейской" команды Мухин провел 58 матчей, записав на свой счет 3 гола и сделав 3 передачи. Два из трех мячей в карьере уроженец Тольятти забил 5 августа в дерби против "Локомотива" (4:1). Помимо Мухина, в составе "красно-синих" отличились Милан Гайич и Федор Чалов, реализовавший уже четвертый пенальти в двух последних играх. Благодаря разгромной победе над земляками "армейцы" набрали 6 очков и обошли "Локомотив" в таблице РПЛ, поднявшись на 5-е место. Команда Михаила Галактионова с 4 очками идет седьмой в чемпионате России.


Локомотив ЦСКА Мухин
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