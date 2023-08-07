"Зениту" требуется новый опытный центральный защитник? Могут и Серхио Рамоса взять. Важно, чтобы потенциальный новичок в линию обороны был высокого уровня и смог быстро найти взаимопонимание с другими защитниками", — сказал Булыкин.
Отметим, что "Зенит" в трёх стартовых турах чемпионата России по футболу набрал всего четыре очка. Такого плохого результата у команды на старте сезона не было около 10 лет. Матч с "Динамо" (2:3) из-за дисквалификации пропускал главный тренер Сергей Семак.
Источник: "Спорт день за днем".
Булыкин: "Зениту" требуется новый опытный центральный защитник? Могут и Серхио Рамоса взять
Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался о возможной покупке "Зенитом" нового центрального защитника.
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