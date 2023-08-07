– В футболе нельзя обвинять в пропущенных голах исключительно одного футболиста. Ренан — это защитник с огромным потенциалом, он еще покажет свои лучшие матчи, — передает слова агента Metaratings.
6 августа в Санкт-Петербурге состоялся матч третьего тура Российской Премьер-лиги. В рамках него местный "Зенит" потерпел поражение от московского "Динамо" со счетом 2:3. В первом тайме бело-голубые забили два мяча. В обоих случаях защитник хозяев Роберт Ренан сыграл не самым лучшим образом. В перерыве тренерский штаб клуба с берегов Невы принял решение снять бразильского футболиста с игры.
Агент – об игре Ренана в матче с "Динамо": нельзя обвинять в пропущенных голах исключительно одного футболиста
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника "Зенита" Роберта Ренана, поддержал своего клиента после неудачного матча с "Динамо" (2:3) в 3-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"