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КДК РФС получил обращение от "Зенита" с просьбой отменить красную карточку Барриоса

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"Зенит" обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку полузащитника Вильмара Барриоса, полученную в игре 3-го тура РПЛ с "Динамо", сообщает глава комитета Артур Григорьянц.
Фото: "Матч ТВ"
— "Зенит" обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку Вильмару Барриосу. Были ли предоставлены документы по состоянию Макарова? Представители "Динамо" приглашены на заседание с целью предоставления медицинских документов, если таковые будут иметься.

Напомним, 6 августа в Санкт-Петербурге состоялась игра третьего тура Российской Премьер-лиги, где местный "Зенит" сыграл против "Динамо". Она завершилась победой гостей со счетом 2:3. В компенсированное ко второму тайму время полузащитник сине-бело-голубых Вильмар Барриос сфолил на игроке москвичей Денисе Макарове. Рефери Алексей Амелин, который обслуживал минувший поединок, наказал опорника сборной Колумбии красной карточкой, воспользовавшись помощью VAR.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что за свое удаление полузащитник петербургского "Зенита" Вильмар Барриос может получить дисквалификацию на шесть матчей.

Источник: "Матч ТВ"


КДК РФС Григорьянц Зенит Барриос Динамо Макаров
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