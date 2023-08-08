– Есть ощущение, что "Спартак" очень серьезно настроен в этом сезоне. "Спартак" станет чемпионом – это мой прогноз. Максимально куражная команда… Думаю, что Абаскаль сделал выводы из неудач прошлого сезона. Первые туры – это брошенная перчатка "Зениту".
Что нужно "Спартаку" для чемпионства? Опередить "Зенит" и другие клубы. А если серьезно, то им нужен еще один крайний защитник, помимо Рябчука, и центральный защитник под основу, потому что там не чувствуется стабильности. Если подпишут еще двух игроков, то кампанию можно будет считать хорошей, – приводит слова Генича "Матч ТВ".
В августе прошлого года Леонид Федун, являвшийся владельцем "Спартака" более 18 лет, продал клуб "Лукойлу". С приходом нового владельца "красно-белые" завоевали бронзовые награды по итогам чемпионата России-2022/23 и не сумели защитить Кубок страны, уступив в нижней сетке Пути регионов команде Первой Лиги "Акрону".
В новом сезоне "Спартак" остается единственным клубом, который выиграл все 4 стартовых матча – три в РПЛ и один в национальном Кубке. Москвичи с 9 очками делят верхнюю строчку в таблице чемпионата с "Краснодаром" и опережают "Зенит" на 5 очков. Сегодня вечером "красно-белые" примут "Пари НН" в рамках 2-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России. Команда Сергея Семака на следующий день в Самаре встретится с "Крыльями Советов".
Генич: "Спартак" станет чемпионом – это мой прогноз. Первые туры – брошенная перчатка "Зениту"
Известный футбольный комментатор Константин Генич сделал прогноз на чемпионский титул "Спартака" по итогам сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Коммент.Шоу"