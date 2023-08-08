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Агент защитника "Браги" Тормены: к Витору есть большой интерес от многих клубов, среди них и "Спартак"

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Рафаэль Норманд, агент центрального защитника "Браги" Витора Тормены, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны "Спартака".
Фото: ФК "Брага"
– Правда ли, что, кроме "Краснодара", к Витору проявляет интерес и "Спартак"? К Витору есть большой интерес от многих клубов. Да, среди них и "Спартак", – приводит слова агента "Евро-Футбол.Ру".

Накануне в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" интересуется услугами центрального защитника португальской "Браги" Витором Торменой. Отмечалось, что "красно-белые" уже начали переговоры с агентами 27-летнего бразильца. От лица "Спартака" их ведет агент Марина Мутавджич. Ранее представитель Тормены Рафаэль Норманд подтвердил интерес к своему клиенту со стороны другого российского клуба "Краснодара".

В прошлом сезоне защитник появился на поле в 40 матчах за "Брагу", записав на свой счет единственный гол. Его текущая рыночная стоимость оценивается в 5 млн евро. Контракт Тормены с "Брагой", за которую он выступает с 2019 года, рассчитан до конца сезона-2023/24.


Спартак Краснодар Брага Российские трансферы
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