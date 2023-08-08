– По Коваленко я так же, как и вы, прочитал информацию в прессе. Конечно, понимаю, из-за чего такие разговоры появляются — футболист мало играет в "Зените". Посмотрим, как будет дальше, — цитирует Осинькина "РБ Спорт".
Ранее агент Тимур Гурцкая заявил о том что футболист петербургского "Зенита" Александр Коваленко этим летом будет отдан в аренду. По его информации, хавбек сборной России перейдет в самарские "Крылья Советов". При этом сам Александр опроверг информацию агента.
20-летний Коваленко стал игроком петербургского "Зенита" этим летом. С февраля по июль 2022 года Александр принадлежал самарским "Крыльям Советов". Прошлый сезон он провел в аренде в стане "волжан", хотя считался игроком "Сочи".
Осинькин – о возможном возвращении Коваленко в "Крылья Советов": прочитал эту информацию в прессе. Посмотрим, как будет
Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин отреагировал на слухи о том, что полузащитник петербургского "Зенита" Александр Коваленко может вернуться в его команду.
Фото: ПФК "Крылья Советов"