– Мне кажется, что свои собственные комплексы не надо выносить на суд общественности. Никакого криминала я не вижу. Если кого-то что-то не устраивает, то можно сделать потише, выключить телевизор, а если это не поможет, то аптека за углом. Наши комментаторы хорошо делают свою работу. На "Матч ТВ" все комментаторы прекрасные. Футбольные – все гениальные, а что касается биатлона, лыж и плавания, то здесь комментаторы просто хорошие, – приводит слова Губерниева Metaratings.
Ранее бывший тренер и футболист "Зенита" Алексей Стрепетов жестко раскритиковал работу Дмитрия Шнякина на игре третьего тура чемпионата России между "сине-бело-голубыми" и "Динамо" (2:3). Специалист обвинил комментатора "Матч ТВ" в чрезмерной симпатии к сопернику питерского клуба, а также в "болении" за "Спартак" и остальные московские клубы. Стрепетов попросил назначать на игры "Зенита" "нейтральных комментаторов" и порекомендовал кандидатуру Геннадия Орлова – "профессионала, который даст фору любому".
Губерниев – об обвинениях в адрес Шнякина в предвзятости: собственные комплексы не надо выносить на суд общественности
Известный ведущий Дмитрий Губерниев встал на защиту комментатора "Матч ТВ" Дмитрия Шнякина после обвинений в предвзятости в его адрес со стороны экс-тренера "Зенита" Алексея Стрепетова.
Фото: "Матч ТВ"