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Гендиректор "Зенита": информация о начале переговоров по Дзаньоло — фейк

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Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев отреагировал на слухи о том, что сине-бело-голубые хотят подписать полузащитника турецкого "Галатасарая" Николо Дзаньоло.
Фото: Getty Images
– Информация о начале переговоров по Дзаньоло — фейк, — передает слова Медведева РИА Новости.

Ранее издание Ajans 1905 опубликовало информацию о том, что один из российских клубов хочет подписать полузащитника турецкого "Галатасарая" Николо Дзаньоло. При этом инсайдер Ягыз Сабункуоглу в своих социальных сетях указал на то, что этим коллективом оказался петербургский "Зенит".

24-летний Николо Дзаньоло имеет действующее соглашение с турецким "Галатасараем" до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость итальянского хавбека в 27 миллионов евро.


Зенит Медведев Российские трансферы Дзаньоло Галатасарай
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