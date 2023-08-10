- Как оценю взаимопонимание команды и нового главного тренера? Думаю, все на данный момент хорошо. Понятно, что была череда неудачных игр. Это футбол, все случается, и я думаю, что с каждым матчем будем прогрессировать и играть намного лучше.
В активе "Оренбурга" всего одно набранное очко в трех первых турах текущего розыгрыша российской Премьер-лиги. В стартовой игре чемпионата подопечные Иржи Ярошика уступили на выезде московскому "Спартаку" со счетом 3:2, а в минувшем туре проиграли дома "Уралу" (2:0). Единственное набранное очко было заработано в рамках второго тура первенства России против "Рубина" (1:1). Напомним, Иржи Ярошик возглавляет "Оренбург" с нынешнего лета. Он сменил на посту главного тренера команды Марцела Личку.
Источник: "Матч ТВ"
Нападающий "Оренбурга" Оганесян: под руководством Ярошика будем прогрессировать с каждым матчем
Вингер "Оренбурга" Степан Оганесян выразил поддержку главному тренеру оренбуржцев Иржи Ярошику.
Фото: Чемпионат.com