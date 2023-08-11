"Динамо" никак не оградит Захаряна от трансферных слухов. Мир сейчас стал более открытым", — сказал Гаджиев.
Отметим, что 20-летний полузащитник Арсен Захарян в летнее трансферное окно может стать игроком европейского клуба. В "Динамо" подтвердили, что получили предложение по игроку сборной России и факт того, что он может покинуть команду. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2024 года.
Источник: "РБ Спорт".
Гаджиев: "Динамо" никак не оградит Захаряна от трансферных слухов
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев считает, что московское "Динамо" никак не оградит полузащитника Арсена Захаряна от трансферных планов.
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