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Кривцов: "Краснодар" чувствует хорошо себя физически и во всех планах

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Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов рассказал о состоянии команды под руководством Владимира Ивича.
Фото: РПЛ
"Сейчас провели хорошие сборы, многое отработали, и на данный момент виден результат. Команда чувствует хорошо себя физически и во всех планах", — сказал Кривцов.

20-летний Кривцов выступает в структуре краснодарской команды с лета 2021 года. В нынешнем сезоне спортсмен вышел на поле в пяти матчах, в которых забил один гол.

"Краснодар" в трёх матчах РПЛ набрал девять очков и делит со "Спартаком" первую строчку.

Источник: Metaratings.


Кривцов Ивич Краснодар
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