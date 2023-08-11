"Сейчас провели хорошие сборы, многое отработали, и на данный момент виден результат. Команда чувствует хорошо себя физически и во всех планах", — сказал Кривцов.
20-летний Кривцов выступает в структуре краснодарской команды с лета 2021 года. В нынешнем сезоне спортсмен вышел на поле в пяти матчах, в которых забил один гол.
"Краснодар" в трёх матчах РПЛ набрал девять очков и делит со "Спартаком" первую строчку.
Источник: Metaratings.
Кривцов: "Краснодар" чувствует хорошо себя физически и во всех планах
Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов рассказал о состоянии команды под руководством Владимира Ивича.
Фото: РПЛ