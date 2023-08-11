– Как Писарев попал в "Краснодар-2"? Через дружбу и связи, естественно. Когда я раньше так говорил, все смеялись надо мной, а сейчас… Многие сегодня не думают о перспективах, ведь главное, чтобы зарплата вовремя приходила. Я был одним из первых, кто выступал против совмещения постов — в стране живет 150 миллионов человек.
Николай Писарев входит в тренерский штаб сборной России по футболу. Он является ассистентом наставника Валерия Карпина. Его действующее соглашение с РФС рассчитано до лета 2024 года (он работает в национальной команде с 2021 года). Сегодня стало известно о том, что Николай Николаевич стал главным тренером "Краснодара-2" (срок контракта между сторонами не раскрывается). Таким образом, 54-летний Писарев будет совмещать две должности.
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: как Писарев попал в "Краснодар-2"? Через дружбу и связи
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость о том, что Николай Писарев возглавил "Краснодар-2".
Фото: РИА Новости