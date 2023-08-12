- "Локо" просел по сравнению с концом предыдущего сезона. Матч прошлого тура с ЦСКА показал, что "железнодорожники" пока не готовы к серьезной конкуренции, а "Крылья" как раз выходят сейчас на солидный уровень. Самарцы заслуженно оказались в тройке, разгромив "Ростов". Так что в этом матче, скорее всего, будут на равных с хозяевами, - передает слова Тихонова Metaratings.ru.
В рамках 4 тура Российской премьер-лиги на столичной "РЖД Арене" сыграют между собой московский "Локомотив" и самарские "Крылья Советов". "Железнодорожники" в трех стартовых турах набрали 4 очка и занимают восьмую строчку турнирной таблицы, в матче 3 тура красно-зеленые крупно уступили на выезде ЦСКА (1:4). "Крылья Советов" на текущий момент находятся на четвертой позиции с 7 очками, в 3 туре волжане разгромили на своем поле "Ростов" со счетом 5:1.
Тихонов: "Локомотив" пока не готов к серьезной конкуренции, а "Крылья Советов" как раз выходят на солидный уровень
Экс-полузащитник и экс-главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов высказался о предстоящем матче волжан в рамках 4 тура РПЛ против московского "Локомотива".
Фото: ПФК "Крылья Советов"