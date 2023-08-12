– Зобнин — один из лидеров "Спартака". Клуб на него рассчитывает и полностью ему доверяет. Информация, которая появилась в СМИ, не соответствует действительности, – передает слова Зеленова Sport24.
Ранее издание "РБ Спорт" опубликовало информацию о том, что московский "Спартак" в текущее трансферное окно собирается расстаться со своим игроком Романом Зобниным. Уточнялось, что столичный клуб уже выставил полузащитника на трансфер, предложив его услуги сразу нескольким клубам РПЛ.
Роману Зобнину 29 лет. Он защищает цвета московского "Спартака" с 2016 года. Интернет-ресурс Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского опорника в шесть миллионов евро. Его соглашение со столичными истекает через год.
В "Спартаке" опровергли слухи о желании расстаться с Зобниным
Пресс-атташе московского "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о том, что красно-белые хотят расстаться с полузащитником Романом Зобниным.
Фото: РИА Новости