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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
15:00
БалтикаНе начат
П1 1.96X 3.95П2 3.75
Зенит
17:30
ФакелНе начат
П1 1.5X 4.6П2 6.8
ЦСКА
20:00
СочиНе начат
П1 1.7X 4.2П2 5.4

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
АкронЗавершен
Енисей
14:00
НефтехимикНе начат
КАМАЗ
17:00
ТюменьНе начат
П1 2.43X 3.3П2 2.95
Волгарь
18:00
Динамо МхНе начат
П1 2.75X 3.05П2 2.75

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
16:00
ТоттенхэмНе начат
П1 2.7X 3.6П2 2.65
Челси
18:30
ЛиверпульНе начат
П1 2.9X 3.85П2 2.41

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сельта
18:00
ОсасунаНе начат
П1 2.12X 3.3П2 3.95
Вильярреал
20:30
БетисНе начат
П1 1.8X 3.95П2 4.5
Хетафе
22:30
БарселонаНе начат
П1 6.4X 4П2 1.61

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брест
14:00
ЛансНе начат
Нант
16:00
ТулузаНе начат
П1 2.7X 3.45П2 2.7
Монпелье
16:00
ГаврНе начат
П1 1.84X 3.65П2 4.7
Клермон
16:00
МонакоНе начат
П1 3X 3.55П2 2.4
Ренн
18:05
МецНе начат
П1 1.6X 4.4П2 5.8
Страсбур
21:45
ЛионНе начат
П1 2.5X 3.6П2 2.85
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Осинькин рассказал о ходе восстановления Писарского после травмы

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился информацией о ходе лечения травмированного нападающего Владимира Писарского.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- Володя был в Москве на лечении, несколько дней назад вернулся в Самару, в расположение клуба. Далее он будет проходить определенные процедуры. Не знаю, когда он вернется, в ближайшее время он начнет новый этап восстановления. А когда он наберет форму, будем смотреть, - цитирует Осинькина РИА Новости.

27-летний нападающий "Крыльев Советов" Владимир Писарский в текущем сезоне не сыграл ни одного матча из-за повреждения. В прошлом сезоне перешедший в самарский клуб в декабре 2022 года футболист сыграл за волжан только в весенней части, в 16 матчах во всех турнирах забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи - при этом все голы Писарского были забиты в Кубке России, а все голевые пасы оформлены в Российской премьер-лиге.


Крылья Советов Сычевой Осинькин
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