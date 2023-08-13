- Володя был в Москве на лечении, несколько дней назад вернулся в Самару, в расположение клуба. Далее он будет проходить определенные процедуры. Не знаю, когда он вернется, в ближайшее время он начнет новый этап восстановления. А когда он наберет форму, будем смотреть, - цитирует Осинькина РИА Новости.
27-летний нападающий "Крыльев Советов" Владимир Писарский в текущем сезоне не сыграл ни одного матча из-за повреждения. В прошлом сезоне перешедший в самарский клуб в декабре 2022 года футболист сыграл за волжан только в весенней части, в 16 матчах во всех турнирах забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи - при этом все голы Писарского были забиты в Кубке России, а все голевые пасы оформлены в Российской премьер-лиге.
Осинькин рассказал о ходе восстановления Писарского после травмы
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился информацией о ходе лечения травмированного нападающего Владимира Писарского.
Фото: ПФК "Крылья Советов"