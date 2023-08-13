– Принципиальная договоренность по сделке достигнута, но формально мы еще не закрылись. Поэтому никаких объявлений не делаем. Игрок полетит на медосмотр, и по его итогам после согласования всех деталей контракта будем давать новости. Он улетает сегодня. Схема получения денег за трансфер тоже в проработке.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян находится в шаге от смены клубной прописки. Ожидается, что россиянин продолжит карьеру в испанском коллективе "Реал Сосьедад". При этом столичные получат за трансфер своего полузащитника 12 миллионов евро (плюс возможные бонусы). С Арсеном подпишут 5-летнее соглашение.
Напомним, Арсену Захаряну 20 лет. С 2017 года российский футболист находится в системе московского "Динамо". Его трудовой договор с бело-голубыми истекает через год. Интернет-ресурс Transfermarkt оценивает рыночную стоимость атакующего хавбека в 15 миллионов евро.
Источник: Sport24
Гендиректор "Динамо": Захарян сегодня полетит проходить медосмотр для перехода в "Реал Сосьедад"
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров подтвердил информацию о том, что хавбек бело-голубых Арсен Захарян близок к переходу в испанский "Реал Сосьедад".
Фото: ФК "Динамо"