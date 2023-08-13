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Нобоа: сейчас "Сочи" – не та команда, которая была четыре года назад. Нужны новые футболисты

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Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа поделился мыслями после поражения в гостевом матче 4-го тура РПЛ от московского ЦСКА (1:3).
Фото: "Матч ТВ"
– Это футбол, и так бывает. Мы плохо оборонялись, но команда делает все возможное. Почему пропустил первые матчи сезона? Была проблема с коленом. Сейчас в команде много молодых игроков. Пока нет усиления, нужны новые футболисты. Эта не та команда, которая была четыре года назад, – цитирует Нобоа "Матч ТВ".

13 августа московский ЦСКА на своем поле вырвал победу в большинстве у "Сочи" в заключительном матче воскресного игрового дня РПЛ. Игра 4-го тура чемпионата России прошла на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве и закончилась со счетом 3:1 (0:0) в пользу "армейцев". На 47-й минуте гости остались вдесятером после удаления за вторую желтую карточку бразильского защитника Марсело Алвеса. Спустя 7 минут "армейцы" воспользовались численным преимуществом. Нападающий южан Лука Джорджевич срезал мяч в собственные ворота после удара в исполнении 36-летнего защитника ЦСКА Кирилла Набабкина - 1:0.

На 77-й минуте полузащитник "Сочи" Мигел восстановил равенство - 1:1. Однако команде Владимира Федотова удалось вырвать победу благодаря точному удару головой на 89-й минуте нападающего Антона Заболотного после подачи с углового Ивана Облякова - 2:1. 17-летний защитник Михаил Рядно в компенсированное время роскошным ударом поставил победную точку - 3:1. Этот гол стал для воспитанника ЦСКА дебютным в РПЛ.

Благодаря этому результату ЦСКА набрал 9 очков и поднялся на третье место в таблице после четырех сыгранных туров. "Сочи" с 3 очками расположился на 11-й строчке в чемпионате России.


Сочи ЦСКА Нобоа
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