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Орещук: Захарян — это звезда "Динамо". Тяжело будет его заменить

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Экс-спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук прокомментировал скорый переход полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в испанский "Реал Сосьедад".
Фото: ФК "Динамо"
– Захарян — это лидер. Кончено, без него "Динамо" будет тяжело. Теперь уже селекция должна грамотно сработать.
Тяжело его заменить. Все-таки Арсен — это звезда "Динамо". Хочется пожелать ему удачи. Сан-Себастьян отличный город, команда.

Ранее стало известно о том, что атакующий хавбек московского "Динамо" Арсен Захарян в шаге от перехода в испанский "Реал Сосьедад". По словам руководства бело-голубых, еще вчера российский футболист отправился в город Сан-Себастьян, чтобы пройти медицинский осмотр для своего трансфера.

20-летний Арсен Захарян в текущем сезоне принял участие в пяти матчах московского "Динамо", в которых ему удалось забить два мяча и сделать голевую передачу. Действующий контракт российского футболиста с бело-голубыми истекает через год.

Источник: "РБ Спорт"


Динамо Захарян Орещук Российские трансферы Реал Сосьедад
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