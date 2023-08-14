Как сообщает источник, "Реал Сосьедад" и полузащитник "Динамо" Арсен Захарян все еще не договорились об условиях личного контракта. Клуб из Испании хочет заключить договор с полузащитником на срок более пяти лет. Однако сторона футболиста не готова подписывать соглашение на столь длительное время. Отмечается, что Арсен не вылетит в Испанию, пока не придет к компромиссу по всем деталям потенциального контракта с сан-себастьянцами.
Ранее руководство московского "Динамо" сообщило о том, что переход полузащитника Арсена Захаряна в "Реал Сосьедад" согласован. Ожидается, что за данный трансфер бело-голубые получат 12 миллионов евро. По слухам, завтра, 15 августа, 20-летний российский полузащитник вылетит в Испанию для прохождения медосмотра.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Захарян не прилетит в Испанию, пока не договорится об условиях личного контракта с "Реал Сосьедадом"
Полузащитник сборной России и Арсен Захарян все еще не согласовал условия личного контракта с испанским "Реал Сосьедадом".
Фото: "Матч ТВ"