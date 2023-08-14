"Приятно, что сравнивают с Сычёвым? Очень приятно — это легенда "Локомотива". Постараюсь оправдать доверие и показывать только самый лучший футбол", — сказал Раков.
18-летний Вадим Раков в нынешнем сезоне вышел на поле в трёх матчах МФЛ, в которых забил пять мячей. Также на его счету участие в одной игре Кубка России.
Источник: Sport24.
Раков: сравнения с Сычевым? Очень приятно, он легенда "Локомотива"
Нападающий "Локомотива" Вадим Раков высказался о сравнениях с экс-форвардом железнодорожников Дмитрием Сычёвым.
Фото: ФК "Локомотив"