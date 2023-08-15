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Лаксальт: каждый футболист "Динамо" заиграл бы в Ла Лиге

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Защитник "Динамо" Диего Лаксальт считает, что любой футболист московской команды мог бы заиграть в одной из команд чемпионата Испании.
Фото: Getty Images
"Считаю, каждый футболист "Динамо" заиграл бы в Ла Лиге... Но все зависит от того, хотят ли они сами уехать в Европу", — сказал Лаксальт.

Ранее появилась информация, что "Динамо" согласовало переход полузащитника Арсена Захаряна в испанский "Реал Сосьедад". Однако футболист по-прежнему не договорился об условиях личного контракта с клубом.

Источник: "РБ Спорт".


Лаксальт Динамо
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