"Считаю, каждый футболист "Динамо" заиграл бы в Ла Лиге... Но все зависит от того, хотят ли они сами уехать в Европу", — сказал Лаксальт.
Ранее появилась информация, что "Динамо" согласовало переход полузащитника Арсена Захаряна в испанский "Реал Сосьедад". Однако футболист по-прежнему не договорился об условиях личного контракта с клубом.
Источник: "РБ Спорт".
Лаксальт: каждый футболист "Динамо" заиграл бы в Ла Лиге
Защитник "Динамо" Диего Лаксальт считает, что любой футболист московской команды мог бы заиграть в одной из команд чемпионата Испании.
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