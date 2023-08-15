29-летний Селихов оказался в "Спартаке" в конце 2016 года. Вместе с командой он по разу выиграл главные трофеи в России. В нынешнем сезоне спортсмен, чей контракт с красно-белыми рассчитан ещё на два сезона, не выходил на поле.
В нынешнем сезоне основным вратарём "Спартака" является Александр Максименко. Его сменщиком выступает Илья Свинов.
Источник: "Спорт-Экспресс".
"СЭ": Селихов приступил к индивидуальным тренировкам
Вратарь "Спартака" Александр Селихов, восстанавливающийся после повреждения, начал индивидуальные тренировки.
Фото: ФК "Спартак"