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"СЭ": Селихов приступил к индивидуальным тренировкам

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Вратарь "Спартака" Александр Селихов, восстанавливающийся после повреждения, начал индивидуальные тренировки.
Фото: ФК "Спартак"
29-летний Селихов оказался в "Спартаке" в конце 2016 года. Вместе с командой он по разу выиграл главные трофеи в России. В нынешнем сезоне спортсмен, чей контракт с красно-белыми рассчитан ещё на два сезона, не выходил на поле.

В нынешнем сезоне основным вратарём "Спартака" является Александр Максименко. Его сменщиком выступает Илья Свинов.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Селихов Спартак
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