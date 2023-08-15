– С учетом всего того, что мы видели в исполнении Леонида Викторовича, мне кажется, что они с Артемом в какие-то ролевые игры вместе играют. Может, Леонид Викторович хочет разделить эту славу Артема. Мне кажется, что они вместе поплыли, но не в ту сторону. У корреспондента был один очень серьезный косяк. Он не имеет права тыкать людям. Общение на "ты" с незнакомыми говорит об отсутствии воспитания. Но в публичном поле люди обязаны реагировать нормально и держать удар. Дзюба удар не держит, это совершенно очевидно.
Очень надеюсь на то, что Артема так или иначе накажут, некоторые деятели футбола у нас оборзели. Помимо всех сексуальных фантазий, у Дзюбы была еще угроза. Если один человек угрожает другому, то это уже история не совсем профессиональная. Она переходит в другую плоскость – юридическую. Давайте мы дождемся решения, – приводит слова Губерниева Metaratings.
12 августа форвард московского "Локомотива" Артем Дзюба, который продолжает восстанавливаться от травмы, грубо отреагировал на вопрос журналиста на парковке после окончания домашнего матча "железнодорожников" с "Крыльями Советов" (1:1). Корреспондент поинтересовался отношением футболиста к высказыванию тренера Игоря Шалимова о том, что он не сможет забить более двух голов в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. В ответ Дзюба пообещал представителю СМИ "засунуть телефон в одно место". Экс-наставник "Рубина" и "Витесса" Леонид Слуцкий выступил в защиту спортсмена, назвав журналиста "19-летним дебилом".
Губерниев: мне кажется, Дзюба со Слуцким вместе поплыли, но не в ту сторону
Известный ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на скандал с участием нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы, который грубо ответил на вопрос 19-летнего журналиста.
Фото: РФС