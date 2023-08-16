"Интерес из Саудовской Аравии? Кейта останется в "Спартаке", — сказал Пасторелло.
28-летний Кейта Бальде перешёл в "Спартак" на правах свободного агента летом 2022 года. Футболист после этого отбыл несколько месяцев дисквалификации из-за допинговой истории, приключившейся с ним во время выступлений в Италии. Всего за "Спартак" Бальде в 19 матчах забил четыре гола и отдал результативную передачу.
Источник: "РБ Спорт".
Агент: интерес к Бальде из Саудовской Аравии? Кейта останется в "Спартаке"
Федерико Пасторелло, агент нападающего "Спартака" Кейта Бальде, заявил, что его клиент останется в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"