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Агент: интерес к Бальде из Саудовской Аравии? Кейта останется в "Спартаке"

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Федерико Пасторелло, агент нападающего "Спартака" Кейта Бальде, заявил, что его клиент останется в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"
"Интерес из Саудовской Аравии? Кейта останется в "Спартаке", — сказал Пасторелло.

28-летний Кейта Бальде перешёл в "Спартак" на правах свободного агента летом 2022 года. Футболист после этого отбыл несколько месяцев дисквалификации из-за допинговой истории, приключившейся с ним во время выступлений в Италии. Всего за "Спартак" Бальде в 19 матчах забил четыре гола и отдал результативную передачу.

Источник: "РБ Спорт".


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